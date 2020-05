El Ministerio de Salud de Brasil publicó un protocolo por el cual permite la aplicación de cloroquina, remedio para malaria y lupus, en todos los pacientes infectados con el nuevo coronavirus, una medida impulsada por el presidente Jair Bolsonaro, que calificó al medicamento como una "esperanza" pese a que no tiene autorización médica.

La falta de acuerdo para la liberación en el Sistema Único de Salud de la hidroxicloroquina y la cloroquina fueron parte de las crisis que terminaron en la salida de la cartera sanitaria en menos de un mes de los ministros Luiz Mandetta y Nelson Teich.

El protocolo que permite que la cloroquina sea usada en todos los pacientes con Covid-19, incluso en la fase inicial de la enfermedad, fue publicado este miércoles por el Ministerio de Salud, a cargo desde el viernes pasado, de manera interina, del general Eduardo Pazuello, especialista en logística.

La cloroquina "es una esperanza, como relataron muchos de los que la usaron", escribió este miércoles Bolsonaro en las redes sociales, y agregó que Brasil, el país con más casos y contagios de coronavirus de América Latina y el tercero en el mundo, sufre "días difíciles".

- Ainda não existe comprovação científica, mas sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo. Contudo, estamos em Guerra: “Pior do que ser derrotado é a vergonha de não ter lutado.”



- Deus abençoe o nosso Brasil. https://t.co/E0cu23id8g