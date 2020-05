Brasil marcó un nuevo récord de muertes por coronavirus al registrar 600 fallecimientos en las últimas 24 horas.

El país latinoamericano acumula las peores cifras vinculadas con la pandemia de coronavirus en la región al acumular 114.715 infectados y 7921 decesos.

Los estados más afectados son Sao Pablo con 34.053 casos confirmados y 2.851 muertes, seguido por Río de Janeiro con 12.391 casos y 1.123 muertes.

Antes de conocerse el récord el presidente Jair Bolsonaro dijo que una baja en el número de muertes sería una señal "de lo que lo peor ya pasó".

"No sé si la cantidad de muertes disminuyó hoy, fue menor que ayer, aún no lo sé, pero si fue así, será el sexto día, si no me equivoco, una caída consecutiva en la cantidad de muertes. Es una señal que lo peor ya pasó", dijo el presidente, en una entrevista en la puerta del Palacio de Alvorada, según informó el diario Folha de S. Paulo.

Este martes la ciudad de Sao Luis, capital del estado de Estado de Maranhão, se convirtió en el primer distrito importante del vecino país en decretar en confinamiento hasta el 14 de mayo para evitar la saturación del sistema de salud.

Maranhão no ha sufrido lo peor de la crisis, a diferencia de Amazonas, donde los hospitales están sobrepasados y las autoridades han recurrido a enterrar a las víctimas en fosas comunes.

Pero con 4.227 casos confirmados y 249 muertes, el estado más pobre de Brasil lidia con un importante número de contagios, según informó la agencia Reuters.