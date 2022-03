El aclamado cantante y compositor Bryan Adams, lanzó su 15º álbum de estudio “So Happy It Hurts” a través de BMG. Ya está disponible en plataformas digitales.



El nuevo trabajo discográfico es una muestra del estilo característico de Bryan de “música rock para sentirse bien”.



Además, Bryan estrenó el videoclip autoproducido de "Always Have, Always Will":

Hablando sobre álbum, Bryan comentó: "Cuando me di cuenta de que tal vez no volveríamos a salir de gira debido a la pandemia, saqué de los bolsillos de mi abrigo todos los recibos y posavasos en los que había garabateado ideas de canciones, los reuní en mi portátil y escribí un álbum", se detalla en el comunicado de difusión.



También, el músico internacional, agrega sobre "Always Have, Always Will": "Es una declaración de devoción, pura y dura. Alguien que ha estado contigo y sigue estando a pesar de tus altibajos; alguien que puede ver a través de tu ego y de las capas de complejidad y que simplemente te ve por ti. Alguien a quien aprecias, alguien a quien respetas, alguien en quien confías".

“So Happy It Hurts” contiene 12 nuevas canciones coescritas por él, incluyendo los singles ya publicados "On The Road", "Kick Ass", "Never Gonna Rain" y otros. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales, así como en una variedad de formatos físicos que incluyen un CD estándar, CD de lujo con cubierta lenticular y libro de tapa dura y vinilo. El vinilo de color exclusivo, los diseños de las camisetas y un box set de edición limitada que incluye el CD de lujo, el vinilo, el libro de tapa dura y una foto firmada están disponibles aquí.



Escucha el disco completo aquí: