El Log-In Jatobá, un portacontendores de bandera brasilera que operó en una de las terminales del puerto de Buenos Aires entre el 3 y el 5 de mayo se encuentra aislado en el puerto de Santos Brasil.

La Agencia Sanitaria de ese país confirmó que ese buque mercante había sido aislado e impedido de operar ya que 14 de los 21 tripulantes, todos de nacionalidad brasilera, fueron diagnosticados con coronavirus.

Además, los cuatro prácticos argentinos que participaron en sus maniobras de entrada y salida de puerto ya están aislados y por lo menos uno presentaría síntomas compatibles con COVID-19.

"Brasil no está realizando ninguna de las medidas de control de las tripulaciones que embarcan en sus buques y si bien en Argentina hemos tomado recaudos y dotado de elementos de seguridad a nuestros prácticos, el buque en sí mismo es un espacio confinado, siempre hay un intercambio, un papel que firmar, el práctico tiene necesidad de utilizar los sanitarios de la nave y luego por mucho que se minimice el contacto de la tripulación con el personal portuario, este siempre va a existir por la naturaleza propia de la operatoria de carga y descarga”, expresó a Infobae un referente de asesoramiento a los capitanes para la navegación de sus buques en canales y el amarre en los puertos.

“Un práctico al terminar de trabajar se va a su casa, lo mismo hace el personal de Aduana, de Prefectura, los estibadores y tantos otros que trabajan en los puertos. No podemos seguir manejando esta situación como si no pasara nada, lamentablemente Brasil se ha transformado en una bomba de tiempo. De no tomarse medidas a tiempo estamos en serio riesgo”, sostuvieron.