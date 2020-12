Se esperaban kilómetros de colas de camiones y caos en los viajes en Kent, principal punto de cruce a Francia, el lunes por la mañana después de que Francia anunciara una prohibición de 48 horas para que pasajeros y cargas ingresen desde el Reino Unido.

La Unión Europea celebrará hoy una reunión de crisis similar para coordinar su respuesta a las preocupaciones sobre una nueva cepa de Covid-19 que se propaga rápidamente después de que países de todo el mundo prohibieran las llegadas de vuelos del Reino Unido.

El Departamento de Transporte (DfT) dijo que el aeropuerto de Manston en Kent se estaba preparando para acomodar hasta 4.000 camiones como otra medida para aliviar la congestión. Sin embargo, debido al nivel esperado de interrupción, DfT también recomendó a los transportistas que eviten viajar a los puertos de Kent hasta nuevo aviso.

“Tras el anuncio del gobierno francés de que no aceptará pasajeros que lleguen del Reino Unido durante las próximas 48 horas, le pedimos al público y en particular a los transportistas que no viajen a los puertos de Kent u otras rutas a Francia”, tuiteó Shapps. "Mi departamento está trabajando urgentemente con Highways England (Autopistas Inglesas) y con el condado de Kent en medidas de contingencia para minimizar la interrupción del tráfico en el área".

Todos los puertos deben evitarse, dijo la policía, incluido el Eurotunel.

La Road Haulage Association (RHA) advirtió sobre el "efecto devastador" de la prohibición sobre las cadenas de suministro que ya están bajo la presión del Brexit y las reservas navideñas.

La gerente del grupo internacional de RHA, Heather Wallace, dijo que cualquier intento de sacar camiones y regresar a Francia antes de Navidad sería extremadamente desafiante y que se esperan largas demoras una vez que se levante la prohibición.

La empresa de logística Cold Chain Federation pidió a las autoridades que consideren el impacto de los retrasos de los conductores que pueden estar atascados durante días. "Esta decisión afectará principalmente a cientos de conductores", dijo el director ejecutivo, Shane Brennan. "Instamos a las autoridades de todos los lados a considerar su bienestar por encima de todo".

La prohibición del transporte de mercancías tendrá graves ramificaciones para el comercio del Reino Unido, que en los últimos días ha visto pasar alrededor de 10.000 camiones cada 24 horas por el puerto de Dover.

Gran parte del comercio que pasa por los puertos del Canal consiste en mercancías perecederas que necesitan llegar rápidamente a su destino.

Andrew Opie, del British Retail Consortium, dijo: "El cierre de Francia al tráfico del Reino Unido, incluido el transporte de cargas, plantea dificultades para la capacidad del Reino Unido para importar y exportar productos clave durante el ajetreado período navideño".

Sugirió que si bien las mercancías aún podrían ingresar al Reino Unido desde Francia, es posible que pocas empresas de transporte estén dispuestas a enviar camiones y conductores al Reino Unido sin una garantía de que puedan regresar a la UE de manera oportuna.

El exportador escocés de productos del mar, Lochfyne, dijo que el cierre de la frontera francesa la semana antes de Navidad fue un "desastre".

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, pidió una extensión del período de transición del Brexit debido a la crisis provocada por la nueva cepa de coronavirus. “La nueva cepa Covid, y sus diversas implicaciones, significa que nos enfrentamos a una situación profundamente grave y exige nuestra atención al 100%. Sería inconcebible combinarlo con Brexit ”, dijo Sturgeon.

El domingo, los negociadores del Brexit avanzaron poco a poco hacia un compromiso sobre los derechos de pesca, pero no cumplieron con la fecha límite, lo que aumentó la perspectiva de semanas sin acuerdos a partir del 1 de enero, incluso en caso de acuerdo. Las conversaciones continuarán el lunes.

El domingo por la noche, el aeropuerto de Gatwick estaba lleno de viajeros de último minuto, incluidos algunos que intentaban volar en rutas de tránsito complicadas a través de Europa del Este, para llegar a destinos que ya habían cerrado fronteras. A muchos se les negó el embarque debido a que las regulaciones cambiaban cada hora.

Francia, Alemania , Italia, Suiza, Portugal, Bélgica, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Rumania, Croacia y los Países Bajos prohibieron los vuelos que lleguen desde el Reino Unido. La República Checa ha impuesto medidas de cuarentena más estrictas para las personas que llegan de Gran Bretaña.

Cada país está implementando diferentes restricciones, incluso cuándo comienzan y cuánto tiempo duran. Algunas medidas afectan solo a los viajes de pasajeros, mientras que otras incluyen el transporte de mercancías.