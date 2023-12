La exmánager del difunto rapero Tirone González, cuyo nombre artístico es Canserbero, Natalia Améstica, confesó públicamente haber sido la autora del doble asesinato que conmocionó a Venezuela en enero de 2015. Aunque aún existen dudas sobre la obteción de la confesión, la noticia se dio a conocer a través de un video en el que Améstica detalla los eventos que llevaron a la muerte de Canserbero y de su esposo, Carlos Molnar.

El pasado 15 de diciembre, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, descartó la teoría del suicidio que previamente se había asociado a la muerte del rapero. Durante una alocución televisada, Saab afirmó que la investigación ahora se centraba en un posible asesinato motivado por razones económicas.

Citando los hallazgos más recientes del caso, Saab reveló que Canserbero fue apuñalado antes de caer, recibiendo además un golpe que no concordaba con la posición de su cuerpo. Además, descartó la versión anterior que implicaba a Canserbero en el asesinato de su productor, Carlos Molnar, y sugirió la participación de al menos seis personas en ambas muertes.

Sin embargo, este 26 de diciembre, un video presentó la confesión de Natalia Améstica, quien admitió haber perpetrado el doble asesinato. Según Améstica, aprovechó la ausencia de los niños para llevar a cabo el plan.

"Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en el que coloqué Alpram y le di una taza a cada uno. Al momento de quedar somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello", relató Améstica en el video. "Él cae al piso y lo ataqué por la espalda y por el brazo".

La confesión continúa con los detalles de cómo Améstica apuñaló también a Canserbero.

“Quien me ve es Tirone [Canserbero], se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ahí es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”.

Según ella, tras los ataques, llamó a su hermano Guillermo para ayudarla a resolver la situación, quién se hizo presente en el lugar junto a tres miembros del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) manipularon la escena para que pareciera un homicidio-suicidio.

"Él llegó a las 11 de la noche y ellos terminaron de arreglar la escena. A Carlos terminan de darle puñaladas, mi hermano le da cuatro y el resto lo hacen los funcionarios del Sebin", confesó Améstica.

"El cuerpo de Tirone lo traen para la cocina y se le da con un tubo en la cara. Y luego de eso nos explican que lo que debemos hacer es lanzarlo por la ventana".

La confesión de Améstica también involucra a su hermano en la alteración de la escena del crimen, donde según ella, él ofreció una suma considerable de dinero a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para encubrir el crimen.