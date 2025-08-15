La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor del gobierno argentino al permitirle que no entregue las acciones de YPF antes del resultado de la apelación sobre el fallo de la jueza Loretta Preska del 30 de junio.

El analista internacional Sebastián Maril explicó en su cuenta de X que la resolución de la Corte fijó que las acciones del gobierno argentino en la petrolera "podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación" y que también el país podrá apelar la orden de la jueza Preska sin ofrecer una garantía.

La medida de la Corte de Apelaciones neoyorkina fue celebrada por el equipo económico del gobierno de Javier Milei con publicaciones en las redes sociales.

Dos meses atrás, la jueza Preska condenó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares en la causa relacionada con la expropiación de YPF y la compra de acciones que realizaron fondos buitres como Burford Capital sobre el capital accionario de la familia Eskenazi.

El curso legal del proceso tiene como fechas próximas el 25 de septiembre, cuando se presentarán los argumentos de apelación, y el 27 de octubre, con la primera audiencia en Estados Unidos, según informó Infobae.