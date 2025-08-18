A las 16 hora local (17 en la Argentina) Bolivia dio por finalizada su jornada de votación, en la que se eligen presidente y vice, y legisladores, mientras los bolivianos padecen un fenómeno conocido por todos los argentinos: la inflación.

Según estimaciones de analistas, se prevé la victoria de uno de los dos candidatos de la derecha, Rodrigo Paz Pereira o del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga de Alianza Libre. Por lo tanto, la posibilidad de un balotaje -el 19 de octubre- es más que probable.

De esta manera, podría darse el fin de ciclo de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del exmandatario Evo Morales, hoy recluido en la región de El Chapare, donde se resiste a una orden de detención por presunto abuso sexual.

En la mayor parte del país, los ciudadanos acudieron a las urnas sin complicaciones. El único foco de tensión se registró en la región oriental que se conoce como “el Trópico de Cochabamba”, donde tiene su bastión el expresidente Morales, quien llamó a anular el voto en estas elecciones.