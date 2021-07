El Certificado Covid Digital de la Unión Europea (UE) entró en vigencia a partir de este 1 de julio.

El documento es una prueba de que el ciudadano está vacunado completamente contra el COVID-19, tiene una prueba negativa del virus o se recuperó recientemente enfermedad. El pasaporte permite a los ciudadanos europeo circular sin restricciones entre países del bloque.

El pasaporte puede ser digital o en papel. Es gratuito, seguro y fiable. Su validez rige para todos los países miembros de la Unión Europea.

La Unióon Europea aclaró que esta normativa no restringe los viajes de personas no vacunadas. No obstante, los ciudadano no vacunados podrán ser sujetos a restricciones de circulación dentro del país que visita.

Vacunados

Los europeos que cuenten con el pasaporte porque se vacunaron con las dos dosis están exentas de las pruebas relacionadas con los viajes o de la cuarentena 14 días.

En comparación, los pasaportes tienen una validez de 72 horas para las pruebas PCR y 48 horas para las pruebas rápidas de antígenos. Los portadores de este documento también están exentos de la cuarentena excepto en zonas gravemente afectadas por el virus.

Las vacunas aceptadas en el pasaporte son aquellas avaladas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Las vacunas aplicadas en Latinoamérica, Sputnik V y Sinopharm, no están reconocidas por la entidad. Sin embargo, solamente las personas con pasaporte europeo pueden solicitar el documento.