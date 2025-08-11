Chile: liberan por error a un sicario que podría estar escondido en Argentina

El sicario Alberto Carlos Mejía Hernández fue liberado por error en Chile e Interpol activó un alerta cuya área de búsqueda que incluye a parte de la República Argentina.

El venezolano de 18 años fue detenido en julio de este año después del asesinato del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, un mes antes.

La libertad de Mejía Hernández, quien forma parte de la organización narcoterrorista Tren de Aragua, habría sido firmada por la jueza Inés Rodríguez.

Sin embargo la resolución judicial fue denunciada ya que podría tratarse de un hackeo a la red judicial para lograr la libertad del sicario venezolano.

Después de la liberación de Mejía Hernández, Interpol activó un alerta roja para dar con su paradero. Entre las posibles zonas donde podría estar refugiado figuran Perú y la Patagonia argentina.

La publicación del organismo internacional figura que el joven mide 1,74 metros, tiene tez morena y un tatuaje en el dorso de la mano derecha que representa el rostro del dios mitológico Zeus.