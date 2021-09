El Ministerio de Salud de Chile dio a conocer los requisitos para entrar y salir del país, tanto a extranjeros no residentes, como a chilenos y extranjeros residentes en el país. A través de una flexibilización de condiciones en el marco del programa "Fronteras Protegidas", el gobierno trasandino publicó los requisitos para todos los casos.

En lo referido a los extranjeros no residentes en el país, que viajen por turismo o algún otro motivo (trabajo, estudio, etc), tendrán que estar vacunados pero esas vacunas deben ser las que son validadas por el gobierno chileno. Para ello, hay que hacer el trámite de validación en el sitio web mevacuno.gob.cl. En caso de obtener la autorización, el próximo paso será gestionar el "Pase de movilidad" y llenar una declaración jurada, ambos en el sitio www.c19.cl. Pero las exigencias no terminan allí, ya que también deberán presentar un PCR negativo (toma de muestra hasta 72 horas antes de embarcar) y un seguro médico de viaje (no inferior a los 30 mil dólares).

Además, al ingresar a territorio chileno, las personas extranjeras no residentes tendrán que cumplir un aislamiento estricto de 5 días si tienen el Pase de Movilidad y de 7 días quienes no lo tienen. En todos los casos, tienen que llegar en transporte privado, sin pernoctar en ningún sitio ni interactuar con otras personas. En caso de alojarse en un hotel, no podrá salir de la habitación mientras dure el aislamiento.

El aislamiento estricto significa que el viajero y sus cohabitantes no pueden abandonar el domicilio, recibir visitas de ningún tipo, salir a pasear mascotas, trabajar o asistir a recintos educativos; y tampoco usar el pasaporte sanitario o pase de movilidad.

Mientras tanto, los chilenos y extranjeros residentes podrán entrar y salir mientras cuenten con el “Pase de movilidad” (no incluye a menores sin el pase) o con un “permiso excepcional para la salida del país”, obtenido a través de la comisaría virtual.

En todos los casos, podrán entrar o salir por cualquier paso fronterizo habilitado al tránsito y por los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y por el de Santiago (Arturo Merino Benítez).

Ante dudas sobre como completar la declaración jurada, la documentación que se requiere para ingresar al país o sobre el autoreporte por 14 días, puede llamar a la línea 800123668 o desde el extranjero al +56 2 28717800.