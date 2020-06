Ayer por la mañana el Banco Central de Chile informó que el dato correspondiente al cuarto mes del año del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) se desplomó 14,1%, el más bajo nunca antes registrado.

"Las cifras muestran una caída muy pero muy significativa, una caída de la que no tenemos registro desde que se mide el Imacec. Esta es una caída del 14,1%, insisto, es una caída inédita". Así el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentaba la fuerte contracción de la economía chilena en abril, mes en el cual los efectos de la pandemia se hicieron sentir en su totalidad, debido a la mayor aplicación de cuarentenas en el país. El Ministro agregó que esta caída de 14,1% del Imacec implica que el nivel de la actividad retrocedió 7 años en el país.

La baja anunciada desde el Banco Central se situó muy por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba un retroceso de 11%. En todo caso, los analista advierten que este récord podría durar poco, ya que el consenso habla de que para mayo el dato podría ser aún peor que el anotado durante el cuarto trimestre del año, dada la intensificación de las medidas sanitarias para paliar la propagación del covid-19 y por eso corrigen la estimación de la evolución del PIB chileno calculando que decrecerá este año un 5%.

Los datos son preocupantes cuando se desagregan. Ocurre que en tanto el IMACEC minero disminuyó 0,1%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 15,5%. Es decir, ni siquiera la actividad extractiva, tradicional motor de la economía chilena, estuvo a salvo de la caída. Las mayores bajas, fueron educación, transporte, restaurantes y hoteles y servicios empresariales

En marzo de este año, el IMACEC minero creció 0,9% y el no minero cayó 9,7%.

El siguiente gráfico muestra las variaciones del Imacec desde 1997 a la fecha: