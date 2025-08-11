Cinco periodistas de la cadena de medios Al-Jazeera fueron asesinados en la Franja de Gaza luego de un bombardeo israelí, según revelaron directivos del medio citando al director del hospital.

Se trata de dos periodistas y tres camarógrafos que se encontraban dentro de una carpa, dijo el director del hospital Al-Shifa en Franja de Gaza, reportó la cadena con sede en Qatar.

Identificaron entre ellos al periodista Anas Al-Sharif, de 28 años y uno de los corresponsales más conocidos de la cadena, quien era apuntado como jefe de una célula terrorista en la organización terrorista Hamas y responsable de promover ataques con cohetes a civiles israelíes y soldados israelíes, según sostuvo el Ejército israelí.

Sobre eso, la Relatora Especial de la ONU, Irene Khan, aseguró el mes pasado que las afirmaciones de Israel en contra de Al Sharif carecían de fundamento.

En julio, el Comité para la Protección de los Periodistas instó a la comunidad internacional a proteger a Al-Sharif.

El periodista hizo un último posteo en la red social X donde alertaba por bombardeos intensos y concentrados en el este y sur de Gaza.

Además se encuentran entre los fallecidos el periodista Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, confirmó Al-Jazeera.

El mes pasado, el portavoz del ejército israelí Avichai Adraee había acusado al corresponsal ser miembro del ala militar de Hamas, afirmación que fue entonces rechazada enérgicamente como falsa. “Al-Sharif, tu verdadera identidad y la de otros jóvenes llamados Tamer Al-Mashaal en Gaza ha sido expuesta. Los documentos de Hamas encontrados en Gaza y revelados hoy no dejan lugar a dudas”, rezaba un posteo.

Más de 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación murieron desde la intensificación del conflicto entre Israel y el grupo terrorista de origen palestino en Gaza.

En mayo de 2021, Israel llegó a destruir el edificio donde trabajaban Al-Jazeera y otras agencias internacionales, en Gaza, alegando que era utilizado por terroristas.

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, fue uno de los primeros en afirmar que los “métodos” del presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro Netanyahu con respecto a los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza.