Duran Duran lanzó su fantástico nuevo álbum “Future Past", a través de Tape Modern para BMG.

Escúchalo aquí.

Sobre la importancia del título del álbum, el miembro fundador Nick Rhodes revela: “El título reconoce nuestra historia, pero también apunta hacia donde nos dirigimos ahora. Es bueno mirar al pasado para encontrar cosas que puedan funcionar en el futuro. Todas las formas de arte, ciertamente la música, siguen un camino natural de evolución. El viaje ha sido increíble para nosotros. Reconocemos todas las cosas fantásticas que hay, pero decimos: "Hay mucho más por venir".

Simon Le Bon añade: “En cada segundo que vives, estás creando algo que, en el futuro, será el pasado. "Future Past" es otra forma de decir "el presente" y de recordarnos "vivir el momento".

Con la ayuda de algunos de los nombres más emocionantes de los últimos 50 años, Duran Duran, las leyendas del pop galardonadas con varios discos de platino y aclamadas a nivel internacional, entregan en este nuevo álbum otra obra increíble que abarca todos los géneros que una vez más los distingue del resto.



Trabajando junto al DJ y productor británico Erol Alkany al pionero compositor y productor italiano Giorgio Moroder, quien sumó su magia para crear dos clásicos instantáneos del futuro ("Beautiful Lies" y "Tonight United"), la banda contó además con la ayuda de algunos de los nombres más inesperados e inspiradores del pop, incluyendo a la “hit maker” sueca de múltiples platino Tove Lo en “Give it all up", Ivorian Doll en ‘Hammerhead" y las japonesas Chai en “More Joy!".

Tove Lo, dijo sobre la colaboración: “Fue un gran honor para mí unirme a estas leyendas en este increíble álbum y melodía. Cantar con la voz de Simon fue bastante surrealista. También soy una gran admiradora de Erol Alkan, ¡así que estaba muy emocionada de saber que estaba produciendo la canción! Es ese tipo de canción emocional que sigue construyendo desesperación y energía, por lo que quieres bailar y llorar al mismo tiempo. ¡Mi tipo favorito!".

Hablando desde Londres, el bajista John Taylor dijo: “Give it all up fue escrito en el estudio Flood en Londres con Graham Coxon en la guitarra y Erol Alkan en la silla de productor. De todas las canciones del nuevo álbum, es la más influenciada por la música alternativa de baile minimalista. Acerca de esta canción, un amigo mío comentó: "Suena como futuro pasado..." de ahí el título del álbum. Tove se subió a bordo después de pensar que habíamos dejado la canción, pero le encantó y quiso participar. ¿Quién se podría resistir? Y todos sentimos sin lugar a dudas que llevó la canción a un nuevo nivel, aportando una perspectiva de ida y vuelta que ofrece una comprensión más profunda de la letra. Realmente se trata de compromiso, con las ideas y con otras personas, y lo difícil que puede ser a veces honrarlos a ambos simultáneamente".

Hablando de trabajar con productores legendarios, Erol Alkan y Giorgio Moroder, Nick Rhodes comentó: “Ambos aportaron algo especial a la mesa. Erol tiene una energía increíble con su mezcla de dance e indie. Graham estuvo con nosotros en cada paso del camino. Fue emocionante tener sangre nueva en la habitación. Incluso como el recién llegado a nuestro círculo de escritores, se adaptó muy rápidamente y aceptó el desafío de intentar hacer algo creativo y diferente".

"Giorgio inventó la música electrónica dance", añade Roger Taylor. "Somos grandes admiradores, pero nunca tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Conocimos a Giorgio en una cena de GQ, cuando nos entregó un premio. Nick se mantuvo en contacto con él y finalmente en este álbum todo se juntó, y he aquí, Giorgio llegó llevando un pequeño estuche con él, que tiene su teclado, conectado a una Mac. ¡Era como un médico! Era tan afilado como una tachuela y rebosante de creatividad. Realmente nos dirigió en el estudio. Estábamos asombrados".

Videoclip "Anniversary"

A principios de esta semana, la banda lanzó el espectacular videoclip de la canción "Anniversary"; dirigido por la legendaria artista Alison Jackson, y con apariciones de celebridades de personajes como Elton John, Queen Elizabeth, Daniel Craig, Lady Gaga y Dolly Parton. El video ve a la banda de fiesta con amigos "famosos" en Belvoir Castle en Leicestershire y hasta incluye una versión joven de la banda actuando.

Este jueves Duran Duran celebró el lanzamiento de "Future Past" con un evento especial live streaming a través de Dreamstage, con la banda participando en una sesión de preguntas y respuestas en vivo y revelando historias no contadas sobre sus años juntos. A ellos se les unió Alison Jackson para el estreno mundial de 'Double Take', un documental de media hora que ofrece a los espectadores una mirada exclusiva detrás de escena del arte y al arduo trabajo que fue para realizar el sensacional videoclip de la banda para "Anniversary".



Mira el tráiler:

Este streaming estará disponible on demand durante un período de 72 horas después de la transmisión de ayer jueves y las entradas están disponibles aquí.

El disco "Future Past" está disponible en todas las plataformas digitales, así como en una variedad de formatos físicos: CD estándar, cassette, un deluxe CD de edición limitada de tapa dura con tres canciones adicionales y vinilo de colores. La tienda oficial también ofrecerá formatos exclusivos de vinilo y cassette con impresiones firmadas de edición limitada. También estará disponible en sonido inmersivo Sony 360 Reality Audio en Amazon Music HD, TIDAL HiFi, y Deezer HiFi.



Mirá el visualizer: Duran Duran - GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo):