Como si no fuera suficiente la epidemia del nuevo Coronavirus que no da respiro en Río, que ayer reportaba 239 muertes por coronavirus en 24 horas, el mayor número en doce días.

Como si los murciélagos no cargaran ya con el peso de la fuerte suposición de su “responsabilidad” en el surgimiento de esta pandemia.

Ayer se combinaron virus y murciélagos nuevamente para dar cuenta de otra muerte en Río.

La rabia humana, una enfermedad que se considera controlada en todo Brasil, se hizo presente nuevamente en el estado de Río, que no reportaba casos desde 2006. La víctima fue un adolescente de 14 años que murió el 30 de marzo, luego de ser mordido por un murciélago hematófago en Japuíba, en Angra dos Reis.

La muerte, sin embargo, solo se hizo pública el lunes, cuando el Departamento de Salud del Estado (SES) envió una carta de alerta a los ayuntamientos. En el documento, la agencia les pidió que informaran a la población sobre las medidas para prevenir la enfermedad.

La rabia es extremadamente rara, pero debe actuarse de inmediato ante la mordedura de perros y otros animales, ya que causa encefalomielitis y mata al 99.9% de las víctimas después de que se manifiestan los síntomas. La vacuna y el suero, sin embargo, bloquean exitosamente el virus cuando son administrados a tiempo. El adolescente de Angra dos Reis no estaba vacunado contra la rabia.

Residente de una comunidad rural, el joven se infectó en enero cuando intentó matar a un murciélago que encontró tirado en el piso de un corral. El murciélago reaccionó y lo mordió. El niño comenzó a mostrar síntomas el 22 de febrero. El 7 de marzo, según el Departamento de Salud del Estado, fue admitido.

Sin embargo, el caso ocurrió en un momento en que la pandemia de Covid-19 estaba surgiendo en Río y no había lugar en el hospital de referencia para la enfermedad, el Instituto Estatal de Infectología de São Sebastião.

Se derivó entonces a otro hospital, que lo ingresó en la UCI pero una vez que aparecen los síntomas, es casi imposible salvar a un paciente y el joven finalmente murió.

La Secretaría de Salud dijo que, luego de confirmar el caso, el 20 de marzo, informó a los municipios de Río de Janeiro. Pero fue recién el 10 de junio que hubo una reunión con representantes de los 92 departamentos municipales del estado para advertir sobre los protocolos de seguridad y la necesidad de mantener capacitados a los equipos locales de vigilancia, según informa O Globo en su edición on line.

El informe señala también que según un reciente alerta del SES, "hay una escasez de existencias de vacunas y suero antirrábico para humanos en el país". El documento "Alerta contra la rabia 001/2020 - Medidas de prevención de la rabia humana dirigidas a la población del estado de Río de Janeiro" dice que "el virus de la rabia permanece presente en el estado, causando la rabia en un número significativo de vacas y caballos, que son infectado por murciélagos chupadores de sangre. El murciélago, en este momento, ha sido un factor de gran preocupación, ya que las acciones antropogénicas han llevado a cambios en el ecosistema, y a la urbanización de esta especie incluso ”.

El fenómeno es exactamente el mismo que se ha producido en nuestra provincia de Chaco, producto de la aparición de grandes feed lots, establecimientos dónde la superpoblación ganadera facilita el desarrollo justamente de este tipo de murciélago hematófago, que están detrás de algunos episodios de rabia en Argentina. El más reciente de todos en mayo de este año: el hallazgo de un murciélago que era portador del virus en Ezeiza, que obligó a una campaña de vacunación masiva en los perros de la zona.