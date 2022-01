Por el contagio de varios funcionarios que desempeñan tareas en la Aduana ubicada en el Paso Los Libertadores, sito en Los Andes Quinta Región, en Chile, la dependencia fue cerrada.

Hay filas de autos y camiones argentinos que intentan ingresar al país trasandino, pero por el momento solo se autorizó el paso del transportes de carga.

El delegado provincial de Los Andes, en Chile, informó que este sábado 15 de enero no habrá atención para micros y vehículos particulares en Los Libertadores debido a los casos de Covid-19 detectados en funcionarios del complejo. Solo habrá atención de Transporte de cargas.

Los casos confirmados comprenden a funcionarios de los servicios contralores que durante estos días se habían desempeñado en la avanzada fronteriza. Del total de confirmados 9 son de la Policía de Investigaciones (PDI), 2 de Aduanas y 1 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Además,hay 34 camioneros de transporte internacional infectados.

diario chileno Los Andes Online, a estos se debe sumar a más de 180 choferes que dieron positivo en estas dos primeras semanas de enero, indicando que todos se habrían generado por la reapertura de la frontera a turistas.

Debido a todo lo descripto, los trabajadores hicieron una medida de protesta y avisaron que no se está atendiendo a los choferes de camiones ni pasajeros que ingresan y salen del país en vehículos particulares, de compañías y buses, lo que ha generado congestión en la zona de la avanzada como en el Camino Internacional Los Andes-Mendoza.

Al respecto, Justo Sánchez, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Aduana de Los Andes y director de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (ANFACH), en entrevista con Radio Superandina, informó que el martes realizaron una asamblea de advertencia, “pero ahora, producto de la gravedad de la situación se adoptó esta medida, porque en el transcurso de la semana funcionarios de Aduanas, el SAG y la PDI se han contagiado de Covid, ya que al momento de bajar desde la frontera se les sometió al test de antígenos y ahí dieron positivo, por lo que entran en esta dinámica quienes son contactos estrechos que deben ser aislados, entonces decidimos iniciar esta movilización”.

Sánchez remarcó que el pedido del gremio y de los funcionarios es que no se atienda más a turistas, sino solamente a chilenos que retornen al país o argentinos residentes en Chile en casos humanitarios; mientras que en el caso de los camioneros se le practique el test de antígenos al 100%.

Para finalizar, Sánchez dijo: “existe un mal manejo respecto de la pandemia, que no es solo desde la reapertura de la frontera a los turistas, sino que se arrastra desde su inicio, donde el gobierno a nivel central se comprometió a que la frontera se mantenía abierta para el ingreso de mercancía de primera necesidad, y es ahí donde partimos mal porque esto no se respetó ya que ingresó de cualquier tipo y no de primera necesidad”.

Por su parte, el coordinador General del Paso Internacional, comunicó que “conforme a la información adelantada oficialmente y relacionado a las medidas de fuerza de la Aduana Chilena, las autoridades de ese país han dispuesto que mañana sábado 15 de enero en el complejo Los Libertadores no se atenderá el ingreso y egreso a al turismo (vehículos particulares y colectivos), hasta tener respuesta a sus reclamos de parte de las autoridades".

"Las presentes medidas restrictivas -continúa el comunicado- no incluyen al transporte internacional de cargas que continuará transitando con normalidad. Las presentes medidas restrictivas son totalmente ajenas y escapan a la responsabilidad de las autoridades argentinas”, finaliza el escrito.

Fuente: Los Andes