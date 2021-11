El panorama político es complejo, así que nadie se frota las manos esperando grandes acuerdos en esta cumbre mundial, en la que se juegan demasiadas cosas y, para decirlo resumidamente, el futuro de la existencia humana en el planeta.

Por eso, las buenas noticias se anunciarán con bombos y platillos, inclusive, antes de que efectivamente estén firmados los acuerdos.

Boris Johnson, presidente y anfitrión de la COP26, dará a conocer este acuerdo en un evento al que asistirán el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el Príncipe de Gales y el presidente de Indonesia, Joko Widodo.

Anuncian que dirá: “Estos grandes ecosistemas abundantes, estas catedrales de la naturaleza, son los pulmones de nuestro planeta. Los bosques apoyan a las comunidades, los medios de vida y el suministro de alimentos, y absorben el carbono que bombeamos a la atmósfera. Son esenciales para nuestra propia supervivencia ".

Xi Jinping, Jair Bolsonaro y Joe Biden se encuentran entre los líderes que se comprometerán con esta declaración en Glasgow el martes para proteger vastas áreas, que van desde la taiga del este de Siberia hasta la cuenca del Congo, hogar de la segunda selva tropical más grande del mundo.

El desmonte de tierras por parte de los humanos representa casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, en gran parte derivadas de la destrucción de los bosques del mundo para productos agrícolas como el aceite de palma, la soja y la carne vacuna.

Al firmar la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, los presidentes y primeros ministros de los principales productores y consumidores de productos relacionados con la deforestación se comprometerán a proteger los ecosistemas forestales.

Este compromiso con la naturaleza y los bosques, un avance en si mismo, se produce cuando más de 120 líderes mundiales se reúnen en Glasgow para elaborar nuevos compromisos sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sin mostrar intenciones claras de dar un paso al frente.

Algunos momentos clave de lo que hasta aquí

* El compromiso de India para alcanzar cero emisiones netas para 2070. Aunque es la primera vez que el tercer mayor contaminador del mundo establece este objetivo, y los expertos dijeron que era un compromiso realista, está 20 años por detrás de la fecha de 2050 acordada por otros países desarrollados.

* La advertencia de António Guterres, el secretario general de la ONU. Dijo: "Nos estamos acercando rápidamente a puntos de inflexión que desencadenarán ciclos de retroalimentación cada vez mayores del calentamiento global".

* La mofa generalizada al premier inglés, Boris Johnson, que inmediatamente después de su apasionado discurso admitió que volaría de regreso a su casa en lugar de tomar el tren.

Poco antes, había dicho a una mesa redonda de líderes de países en desarrollo: "Cuando se trata de abordar el cambio climático, las palabras sin acción, sin hechos, son absolutamente inútiles".

Escepticismo Verde

El acuerdo forestal ha sido acogido con cautela por ecologistas y expertos en gobernanza forestal: señalan que acuerdos anteriores para salvar bosques no han logrado detener su destrucción, incluso en 2014. Pero esta vez, la UE, China y los EE. UU, países boscosos como Brasil, la República Democrática del Congo y Papua Nueva Guinea firmarán el compromiso.

También es necesario aclarar muchos detalles, en particular cómo se gastarán los fondos previstos. Según Carlos Rittl, que trabaja en Brasil para Rainforest Foundation Norway opinó: “Los grandes cheques no salvarán los bosques si el dinero no va a las manos adecuadas”, enfatizando que debería ir a los grupos indígenas y otros que están comprometidos con la protección del bosque.

En un anuncio separado, los gobiernos y filántropos entregarán unos 1500 millones de dólares directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales por su papel en la protección de los bosques.

Pero los fondos prometidos aún están muy por debajo de lo que algunos creen que se necesita. “Estamos infravalorados y nuestros derechos aún no se respetan”, dijo Mina Setra, una activista de los derechos indígenas de Borneo. “Una declaración no es suficiente. Necesitamos pruebas, no solo palabras ".