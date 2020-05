Perú, el segundo país de América latina con más casos de coronavirus, agregó hoy a la preocupación de sus ciudadanos una polémica generada por la propuesta del ministro de Defensa, general Walter Martos, de extender hasta fin de año el toque de queda nocturno que rige en el contexto de las medidas para contener la pandemia.

Mientras tanto, el país anotó un nuevo récord en materia de nuevos contagios, con 6.154 en las últimas 24 horas, según datos oficiales.



Martos reveló anoche, en una entrevista con el Canal N de televisión, su iniciativa de prorrogar el toque de queda hasta fin de año, con el fin de que “las fuerzas del orden tengan un mayor control de la circulación en las calles”.



“Si liberamos el toque de queda, significa que las personas pueden desplazarse durante la noche y hacer actividades sociales; mientras como sociedad no tengamos una cultura de respeto a la distancia social, tenemos que seguir implementando medidas”, argumentó el funcionario.



La idea fue apoyada por Nataly Ponce, quien fuera viceministra de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en 2018, y rechazada por un colega de Martos, Roberto Chiabra, también general retirado del Ejército y ministro de Defensa en 2003-05, durante la presidencia de Alejandro Toledo.



“Considero que es viable y necesario garantizar no sólo la reducción del riesgo de contagio sino también la seguridad pública; así sea duro es necesario, debemos tener en cuenta que estamos en una situación absolutamente excepcional”, opinó Ponce, según el diario limeño El Comercio.



“Es una derrota; significaría que no tenemos una estrategia clara de salida que le dé una proyección favorable a todo el esfuerzo que se está haciendo, y también que el gobierno ya perdió su capacidad de resistencia y que al ver que no puede controlar la salida masiva de la gente, la única estrategia sería mantener el toque de queda”, sostuvo Chiabra.



El toque de queda, que prohíbe la circulación de personas y vehículos durante la noche, fue dispuesto a mediados de marzo y en varias ocasiones fue prorrogado y se modificaron los horarios de vigencia.



Desde el lunes pasado, el toque de queda rige entre las 21 y las 4 en la mayor parte del país, y de 18 a 4 en los departamentos Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali y en tres provincias del departamento Áncash.



Perú contabilizaba 135.905 casos confirmados de coronavirus (6.154 en las últimas 24 horas) y 3.983 muertes por la enfermedad (195 nuevas), informó esta tarde el Ministerio de Salud.

