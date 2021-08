Luego de dos décadas de ocupación militar, y tras el anuncio de la retirada de tropas norteamericanas de Afganistán, el movimiento islamista radical Talibán, inició ofensiva hace dos meses que culminó este domingo con la toma del control casi total del país.

Los talibanes entraron este domingo en la capital afgana, Kabul, obligando al presidente Ashraf Ghani a abandonar el país.

El grupo radicalizado religioso, ya gobernó el país entre 1996 y 2001 imponiendo una rigurosa interpretación de la ley islámica (Sharia) que, entre otras cosas, plantea graves abusos y limitaciones contra los derechos de las mujeres.

La vuelta al poder de los Talibanes, se da 20 años después de haber sido expulsados por el gobierno estadounidense tras haberse negado a entregar a Osama bin Laden, líder de Al Qaida, luego de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

La llegada de los Talibanes desató pánico en gran parte de la sociedad afgana, mucho de los cuales buscar escapar del país, pero fundamentalmente causó mucho temor entre las mujeres que temer perder los derechos adquiridos en los últimos años y volver a sufrir durísimos abusos contra ellas.

En medio de esta situación, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, RAWA) difundió un listado en su página oficial, con algunas de las prohibiciones que deberían cumplir las mujeres bajo el régimen talibán.

"La siguiente lista ofrece sólo un breve vistazo de las vidas infernales que las mujeres afganas se ven obligadas a llevar bajo los talibanes, y no puede comenzar a reflejar la profundidad de las privaciones y sufrimientos femeninos. Los talibanes tratan a las mujeres peor que a los animales", advierte la página de RAWA.

RAWA es la organización político-social más antigua de mujeres afganas que “luchan por la paz, la libertad, la democracia y los derechos de las mujeres en un Afganistán devastado por el fundamentalismo desde 1977″.

El listado completo de las restricciones impuestas a las mujeres:

- Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, que igualmente se aplica a profesoras, ingenieras y demás profesionales. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul.

- Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que sea acompañadas de su mahram (parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido).

- Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos.

- Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos.

- Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa (los talibanes han convertido las escuelas para chicas en seminarios religiosos).

- Requerimiento para las mujeres para llevar un largo velo (burqa), que las cubre de la cabeza a los pies.

- Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su mahram.

- Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos.

- Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio (un gran número de amantes son lapidados hasta la muerte bajo esta regla).

- Prohibición del uso de cosméticos (a muchas mujeres con las uñas pintadas les han sido amputados los dedos).

- Prohibición a las mujeres de hablar o estrechar las manos a varones que no sean mahram.

- Prohibición a las mujeres de reír en voz alta (ningún extraño debe oír la voz de una mujer).

- Prohibición a las mujeres de llevar zapatos con tacones que pueden producir sonido al caminar (un varón no puede oír los pasos de una mujer).

- Prohibición a las mujeres de montar en taxi sin su mahram.

- Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo.

- Prohibición a las mujeres de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo.

- Prohibición a las mujeres de montar en bicicleta o motocicletas, aunque sea con sus mahrams.

- Prohibición a las mujeres de llevar indumentarias de colores vistosos. En términos de los talibanes, se trata de “colores sexualmente atractivos”.

- Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo de festividades con propósitos recreativos.

- Prohibición a las mujeres de lavar ropa en los ríos o plazas públicas.

- Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra “mujer.” Por ejemplo, el “Jardín de las Mujeres” se llama ahora “Jardín de la Primavera”.

- Prohibición a las mujeres de asomarse a los balcones.

- Opacidad obligatoria de todas las ventanas para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares.

- Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina.

- Prohibición del acceso de las mujeres a los baños públicos.

- Prohibición a las mujeres y a los hombres de viajar en el mismo autobús. Los autobuses se dividen ahora en “solo hombres” o “solo mujeres”.

- Prohibición de pantalones acampanados, aunque se lleven bajo el burqa.

- Prohibición de fotografiar o filmar a mujeres.

- Prohibición de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros, o colgadas en los muros de casas y tiendas.