El alcalde de la ciudad ucraniana de Mikolaev, Alexander Senkevich, denunció que un bombardeo ruso lanzado desde la región de Jersón habría causado “decenas” de muertos como saldo.

“No se ha activado la alarma de bombardeos porque nos han atacado desde la región de Jersón y sencillamente no nos ha dado tiempo a activar el sistema de alerta”, explicó Senkevich en declaraciones recogidas por el diario ucraniano ‘Pravda’.

Según publica Europa Press, el alcalde agregó que los obuses han caído sobre el cuartel de la 79ª Brigada de Asalto del Ejército ucraniano. “Algunas instalaciones estaban vacías”, pero “otras resultaron afectadas”. “No voy a dar más información porque son datos militares y no puedo divulgarlos”, apuntó.

En tanto, algunos medios informaron que son 40 los militares muertos tras el bombardeo.

Ver también: Rusia confirmó el uso de misiles hipersónicos por primera vez en Ucrania

"Las operaciones de rescate todavía estaban en marcha en Mikolaev este sábado por la mañana en el escenario de un ataque con misiles en un cuartel que albergaba a soldados", dijo el jefe regional Vitalli Kim.

En su canal de Telegram este sábado, Kim dijo que aún no podía proporcionar información sobre las muertes, ya que estaba esperando datos oficiales.

En tanto, el corresponsal de Expressen, Magnus Falkehed, y el reportero gráfico Niclas Hammarström informaron que alrededor de las 6 am hora local del viernes (12 am ET), “dos aviones de combate rusos arrojaron lo que parecían ser cinco bombas”, destruyendo varios edificios en los cuarteles.

Los rescatistas en la escena han estado usando palas y sus propias manos para liberar a los sobrevivientes de los escombros de los edificios.

Expressen citó a uno de los soldados sobrevivientes, Serhil, de 54 años, que dormía en el cuartel frente al lugar donde ocurrió el ataque, diciendo: “de los aproximadamente 200 que estaban allí, supongo que alrededor del 90 % no sobrevivió”.

"El vidrio voló por todas partes. Recé a Dios para tener tiempo de refugiarme antes de que llegaran más bombas. Siempre hay más bombas", dijo a Expressen Nikita, un soldado ucraniano de 22 años.

Mikolaev, una ciudad del sur que se asienta a lo largo del Mar Negro, ha sido un objetivo frecuente de los ataques rusos, ya que es vista como un objetivo estratégico para las fuerzas terrestres rusas para tomar la tercera ciudad más grande de Ucrania, Odesa, que se encuentra más al oeste a lo largo de la costa.

Fuentes: Europa Press y CNN en Español