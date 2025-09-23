El fósil de un megarraptor que podría haber visto cómo toda su especie se extinguía tras el impacto de un asteroide en la Tierra, hace unos 70 millones de años, fue hallado en la Patagonia argentina.

Un equipo científico conformado por investigadores del Conicet, de universidades públicas de la Argentina y del Museo de Historia Natural Carnegie de los Estados Unidos publicó la novedad en la revista Nature Communications.

El descubrimiento del Joaquinraptor casali tuvo la particularidad de incluir los huesos del brazo de un cocodrilo en sus mandíbulas, lo que daría cuenta de su última cena.

En la zona próxima al lago Colhué Huapi, en la provincia de Chubut, Argentina, fueron encontrados el cráneo, partes de las piernas, algunas costillas, vértebras y fragmentos del esqueleto del megarraptor.

Los cálculos científicos indican que el Joaquinraptor casali habría medido más de siete metros de largo y su peso rondaría la tonelada. Este tipo de dinosaurio se desplazaba por regiones de Asia, Australia y Sudamérica, según informó National Geographic.

De acuerdo con los relevamientos históricos, este tipo de megarraptor fue uno de los últimos en vivir sobre el planeta Tierra a finales del Cretácico.

El bautismo del descubrimiento responde al nombre del primogénito de Lucio Ibiricu, paleontólogo del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, y al paleontólogo Gabriel Andrés Casal.