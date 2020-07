Daniel Lewis Lee fue ejecutado por inyección letal el martes por la mañana en Terre Haute, Indiana, siendo el primer preso federal ejecutado en más de 17 años. Fue declarado muerto por el forense a las 8:07 a.m.

En su declaración final Lee dijo: “No lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino”. “Están matando a un hombre inocente”.

La Corte Suprema despejó el camino para la reanudación de la pena de muerte federal en una orden no firmada emitida el mismo martes.

Lee era un supremacista blanco y fue encontrado culpable del asesinato de una familia de tres personas, incluida una niña de 8 años, en 1996.

Lo sorprendente es revisar la estadística de la pena de muerte en USA que no se practicaba desde hace 17 años. Desde 1976 hasta hoy se llevan ejecutadas 1976 personas en USA. Aunque el método más usado es a inyección letal, han recurrido al fusilamiento, la horca y la cámara de gas.

La infografía muestra la situación de cada estado frente a la pena de muerte y los métodos utilizados desde 1976 junto con la cantidad de asesinatos por año.