El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes que el nuevo arancel para la importación de automóviles rondará el 25%.

"Probablemente lo diré el 2 de abril, pero será en torno al 25%", dijo el republicano, que acumula desde su asunción varios anuncios en ese mismo sentido: imponer fuertes aranceles a todo tipo de productos, sin discriminar los orígenes de dichas importaciones.

Trump añadió que para los semiconductores y las farmacéuticas los aranceles serán del 25% o más “y subirán de forma muy considerable a lo largo del año”

"La Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros. Tenemos un déficit de 350.000 millones de dólares. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda al respecto", dijo el presidente desde Mar-a-Lago, su residencia preferencial.