El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la detención del presunto asesino del influencer Charlie Kirk.

"Puedo decir que, solo para protegernos a todos y para que ni Fox ni ninguno de nosotros sea demandado, con un alto grado de certeza, lo tenemos. Está bajo custodia”, declaró el mandatario en una entrevista con Fox News.

En las últimas horas el FBI dio a conocer una serie de grabaciones donde el principal sospechoso era visto saltando de un techo y escapando en predio de la Universidad Utah Valley.

El principal apuntado por las agencias de seguridad norteamericanas vestía una remera larga negra, gafas oscuras y gorra.

Kirk fue asesinado el miércoles pasado cuando protagonizaba un evento de preguntas y respuestas con estudiantes bajo un gazebo al aire libre. La bala impactó en su cuello y horas más tarde se informó su fallecimiento.

El hombre de 31 años, fundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, era uno de los principales activistas en favor del gobierno de Trump.