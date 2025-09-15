La tensión en el Caribe volvió a recrudecerse este lunes tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el ataque a un barco que asoció con un cartel de drogas venezolano que se dirigía a las costas norteamericanas.

Se trata del segundo ataque de este tipo realizado contra un supuesto barco de drogas en las últimas semanas. El anterior fue atribuido a un cargamento del Tren de Aragua, el tres de septiembre.

Trump aseguró que tres hombres murieron en el ataque de este lunes y agregó que ocurrió en aguas internacionales, según informó la agencia Reuters.



"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, positivamente identificados, en el área de responsabilidad de SOUTHCOM", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Ver: Estados Unidos atacó una presunta embarcación narco proveniente de Venezuela



"Estos cárteles de narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos", dijo Trump.

El gobierno norteamericano desplegó cinco aviones F-35 en Puerto Rico el sábado pasado en una muestra de fuerza en la zona caribeña.