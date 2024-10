Donald Trump hizo campaña en un McDonald’s para criticar a Kamala Harris

En medio de la campaña para conseguir su segundo mandato presidencial, Donald Trump llegó este domingo a un McDonald's en el estado de Pensilvania y se puso un delantal de la franquicia para cocinar papas fritas. Luego, las repartió a través de la ventanilla de pedidos a algunos vehículos.

Durante su visita al local, Trump dijo: “Amo McDonald's. Amo los empleos. Y creo que es inapropiado cuando alguien dice por todas partes que trabajó en un McDonald's (...) pero nunca trabajó en un McDonald’s”. Además, mientras repartía papas fritas añadió que ahora ha trabajado en McDonald's 15 minutos más que Kamala porque "ella nunca trabajó aquí.

En estas declaraciones se refirió en contra de Kamala Harris, la candidata por el partido republicano que afirmó en varias ocasiones haber trabajado en un McDonald’s en California durante el verano de 1983. La actual vicepresidente Harris aseguró que su trabajo en el local de comida rápida fue clave para pagar sus estudios en la Universidad de Howard de Washington de donde se graduó en ciencia política y economía.

El expresidente la acusa de inventar su periodo como trabajadora de McDonald’s y de utilizarlo para generar campaña en su contra con los trabajadores estadounidenses.

Kamala Harris no se pronunció públicamente sobre lo sucedido pero se refirió a Trump en su cuenta de X mientras estaba sucediendo la visita a McDonald's. En este posteo, Harris afirmó que: “Quienes conocen mejor a Donald Trump, incluido su ex vicepresidente, dicen que no es apto, es peligroso y que nunca debería ser presidente de Estados Unidos”.