El presidente Donald Trump vaticinó este lunes que "en dos semanas" se sabrá si la Guerra de Ucrania tiene un final tras la reunión que mantuvo en la Casa Blanca con los principales líderes de Europa y con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

La cumbre internacional en la ciudad de Washington contó con la presencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"En un determinado periodo de tiempo, no muy lejano, una semana o dos, sabremos si vamos a resolver esto o si se trata de una lucha horrible", dijo Trump al terminar el encuentro privado.

El mandatario norteamericano señaló que la responsabilidad del fin del conflicto bélico está en manos de Zelenski y del presidente ruso Vladímir Putin.

El encuentro de este lunes fue la contraparte de la reunión bilateral que mantuvieron Trump y Putin la semana pasada en Alaska. Tras esa reunión el mandatario norteamericano aceptó el planteo de su par ruso al no llamar a un alto al fuego y continuar con las negociaciones para acordar el fin de la guerra.