El presidente norteamericano Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentaron este lunes un programa de paz para Gaza.

En medio de los cuestionamientos internacionales hacia la figura de Netanyahu, el programa de veintiún puntos que se dio a conocer desde la Casa Blanca todavía no tiene el visto bueno de la organización terrorista Hamas.

En la conferencia de prensa, Trump lanzó un ultimátum contra la organización sunita al remarcar que, en caso de una negativa, le dará todo su apoyo a Israel "para terminar la tarea de destruir la amenaza de Hamas".

Por otra parte, Netanyahu le pidió disculpas al primer ministro de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por el ataque militar israelí de hace diez días.

El documento presentado este lunes incluye la retirada de tropas israelíes y la liberación de prisioneros en manos tanto de Israel como de Hamas en un plazo de 72 horas.

Por otra parte, se aparta a Hamas del nuevo gobierno que se conformaría en Gaza por parte de tecnócratas palestinos, con la tutela de la "Comisión de Paz", que será presidida por Trump y tendrá entre sus miembros al exprimer ministro del Reino Unido, Tony Blair.

El programa también incluye que los miembros de Hamas accederán a una amnistía en caso de entregar sus armas y se ofrecerá un salvoconducto para salir de Gaza.