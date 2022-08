En un gesto histórico, el ex futbolista alemán, Lothar Matthäus donó la camiseta número 10 que usó Diego Maradona en la final en la que Argentina se consagró campeón mundial, tras vencer a Alemania por 3 a 2, en 1986 en México.

El crack alemán atesoraba la mítica casaca desde aquella recordada final, en la que la selección argentina de fútbol logró su último título en una copa del Mundo, de la que ya pasaron 36 años y 8 mundiales. Matthäus entregó la camiseta albiceleste del máximo ídolo del fútbol mundial en la embajada de España a Legends, una organización que se dedica a recoger la mayor colección de reliquias del fútbol mundial.

"Como amigos siempre solíamos intercambiar camisetas, y en ese partido no tuve mucho tiempo en el descanso, sólo cambiamos las camisetas y quedamos en hablar después", recordó el reconocido jugador alemán, que estuvo encargado de hacerle marca personal a Maradona en esa final. "Después no hubo tiempo para hablar mucho porque él estaba celebrando y yo estaba con mi equipo", completó.

Tres meses atrás, Legends no pudo hacerse de la camiseta que Diego usó contra Inglaterra en ese mismo mundial, en el partido que quedará en la historia como el del "gol de Diego a los ingleses", el calificado como el mejor gol en la historia de los mundiales y el "gol de la Mano de Dios". En esa oportunidad, estuvo a segundos de quedarse con la preciada casaca en la subasta realizada por Stoheby´s en Londres, que se vendió por casi 9 millones de dólares, convirtiéndose en récord para cualquier artículo ofertado anteriormente por la casa de subastas.

"Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no ha sido sólo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy", dijo Matthäus en el acto de entrega.

El proyecto de Legends estará ubicado en un edificio en la Puerta del Sol de Madrid, con una muestra de objetos expuestos de los cuatro mil que atesora Marcelo Ordás, impulsor de esta iniciativa que inició hace treinta años.

"Quiero agradecerte Marcelo por este enorme gesto de conseguir la armadura de Maradona que significa tanto para Argentina. Lothar, agradecerte el gesto de haber donado esta camiseta", finalizó Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien no pudo estar presente y envió un video para celebrar el acontecimiento.