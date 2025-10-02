Dos muertos y tres heridos en un ataque a una sinagoga en Mánchester

Un atentado a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, al norte de la ciudad de Manchester, dejó al menos dos muertos y tres heridos de gravedad este jueves.

Según medios internacionales, el ataque ocurrió cuando un vehículo arrolló a varias personas y un hombre fue apuñalado cuando se desarrollaba Yom Kippur, el día más sagrado del año judío.

Las fuerzas de seguridad de Manchester recibieron la alerta de un automóvil sospechoso minutos antes del ataque en las cercanías de la sinagoga. Minutos más tarde se desplegó un operativo de agentes armados que abatieron al supuesto agresor. En tanto, el servicio de ambulancias concurrió rápidamente al lugar con el objetivo de brindar asistencia a las víctimas. Algunas de ellas presentaban traumatismos y fracturas expuestas por el impacto del choque.

En las imágenes, que comenzaron a circular en las redes sociales, se logra observar a varios efectivos de la policía de Manchester apuntando contra el agresor, justo al frente de la sinagoga.

Keir Starmer, primer ministro británico, publicó en X estar “horrorizado” por el ataque.

“El ataque de esta mañana es absolutamente impactante. Vuelvo a Londres para presidir una reunión de emergencia y se están desplegando más efectivos policiales en las sinagogas de todo el país. Haremos todo lo posible para mantener a nuestra comunidad judía a salvo”, dijo en conferencia.