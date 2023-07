El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. tiene prevista una audiencia sin precedentes sobre los "Fenómenos Anómalos No Identificados" (FANI), también conocido como fenómeno OVNI, para el próximo miércoles 26 de Julio. En el encuentro, se dará voz a testigos de primera mano, incluyendo al ex comandante de la Marina David Braver y al ex piloto de la Marina Ryan Graves, quienes aseguran haber avistado ovnis.

La audiencia también contará con la presencia de David Grusch, un ex funcionario de los servicios de inteligencia de EE.UU. que afirmó que el gobierno estadounidense ha encontrado vehículos de origen no humano. El objetivo del comité es debatir sobre la transparencia y la responsabilidad gubernamental respecto a este tema que ha sido objeto de controversia y especulación durante décadas.

La decisión de llevar a cabo esta audiencia surge en medio de un creciente interés en Washington, D.C., por tomarse en serio los debates sobre los ovnis. En mayo de este año, la NASA organizó una reunión pública para abordar los avistamientos inexplicados de fenómenos aéreos y reconoció que el estigma en torno a estas reclamaciones ha dificultado los esfuerzos para estudiarlos y comprenderlos.

El representante Tim Burchett (republicano de Tennessee), quien anunció la audiencia en rueda de prensa, expresó su compromiso con la transparencia y el acceso a información relevante: "Siguen diciéndonos que no existen, pero nos bloquean todas las oportunidades de hacernos con la información que demuestre que sí existen. Y vamos a llegar al fondo del asunto, dadgummit, sea cual sea la verdad. Hemos terminado con los encubrimientos".

La audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también coincide con un proyecto de ley presentado por el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el senador Mike Rounds, con el propósito de desclasificar registros relacionados con ovnis.

En 2021, las agencias de inteligencia de EE.UU. publicaron un informe dirigido al Congreso en el que reconocieron que eran incapaces de explicar cientos de avistamientos de fenómenos aéreos inexplicables, pero descartaron que tuvieran pruebas de que alguno de ellos fuera de origen extraterrestre. A pesar de esto, el informe ofreció explicaciones alternativas, como la posibilidad de desechos, fenómenos atmosféricos, tecnología avanzada de otros países o tecnología secreta del propio gobierno estadounidense.