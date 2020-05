Estados Unidos cuestionó este lunes abiertamente el origen del coronavirus, acusó a China de ocultar información y puso en duda la versión oficial de Beijing de que el virus saltó a humanos en un mercado de animales salvajes de la ciudad de Wuhan en octubre pasado.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que su gobierno tiene una "enorme cantidad de pruebas" de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, algo que Beijing y la propia agencia de inteligencia norteamericana CIA niegan, y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros expertos científicos descartaron.

Sin embargo, Alemania y otros países se hicieron eco de Washington en el pedido de mayor transparencia y exigieron más información a China, informó la agencia de noticias Europa Press.

En el medio de esos pedidos, se sumó el reclamo de la OMS de que China transparentara qué sucedió con la pandemia en los primeros meses, dado que varios médicos chinos denunciaron que el gobierno los sancionó y calló para que no se supiera la gravedad del brote al principio.

En medio de las denuncias y reclamos por la censura inicial de médicos chinos, Estados Unidos acusa a Beijing de haber creado artificialmente el virus que desató la pandemia, algo que ni los médicos chinos ni ningún respetado científico en el mundo avala por ahora.

"Puedo decirle que hay una cantidad significativa de pruebas de que esto vino de ese laboratorio en Wuhan", sostuvo Pompeo en una entrevista con la televisora ABC News, sin presentar evidencias.

China has a history of infecting the world and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we’ve had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab.