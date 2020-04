La Casa Blanca está preparada para instar a los estadounidenses a usar máscaras de tela o cubiertas faciales en público para ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus, en contra de los consejos anteriores.

La evaluación del rol de los contagiados asintomáticos en la transmisión de la pandemia está poniendo en tela de juicio las recomendaciones que se venían efectuando.



El presidente Trump dijo el jueves en una reunión informativa del grupo de trabajo sobre coronavirus que "está saliendo una recomendación", pero "no creo que sea obligatoria". Si la gente quiere usarlos, pueden hacerlo ”. El vicepresidente Pence, quien encabeza el grupo de trabajo, confirmó que se publicará nueva orientación en los "próximos días".

Más tarde, sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para relatar las discusiones internas, dijo que la orientación que se está considerando está "estrechamente dirigida a áreas con alta transmisión comunitaria" y que el asunto sigue en discusión.

Los funcionarios de la fuerza de tarea del coronavirus de la Casa Blanca han estado considerando si recomendar que los revestimientos faciales se usen habitualmente en público debido a la creciente evidencia de que las personas infectadas sin síntomas pueden propagar el virus , de acuerdo con los memorandos internos y la nueva orientación brindada a la Casa Blanca por los Centros para Control y prevención de enfermedades (CDC por su sigla en inglés).

"A la luz de estos nuevos datos, junto con la evidencia de una transmisión generalizada en las comunidades de todo el país, los CDC recomiendan el uso comunitario de máscaras de tela como una medida adicional de salud pública que las personas pueden tomar para prevenir la propagación del virus a quienes los rodean", según una copia de la guía que fue obtenida por The Washington Post y publicada ayer en una nota que firmaron Lena H. Sun y Josh Dawsey .

Hasta el día de hoy, los CDC y la Organización Mundial de la Salud, solo los enfermos y sus cuidadores deben usar máscaras faciales. Por eso esta recomendación representa un cambio importante en la orientación de los CDC de que las personas sanas no necesitan máscaras o coberturas faciales.

Los memorandos y la guía dejan en claro que las cubiertas en discusión no son máscaras médicas, como respiradores N95 o mascarillas quirúrgicas, que son necesarias para los trabajadores de atención médica de primera línea y son extremadamente escasas . Este tipo de protección se continuará reservando para los trabajadores de la salud y otros equipos de primera respuesta.

Los CDC redactaron los memorandos y la orientación en los últimos días y los enviaron a los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos y al grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca para considerar las máscaras como una medida adicional para frenar la pandemia.

Las máscaras de tela simples que cubren la boca y la nariz pueden prevenir la transmisión del virus de personas infectadas pero que no tienen síntomas cuando deben ir a lugares públicos, como supermercados, según la guía. Deja en claro que la cubierta de tela no está destinada a proteger al usuario sino a prevenir la propagación del virus del usuario a los demás.

No deben usarse en niños menores de 2 años ni en personas que tengan problemas para respirar o que estén inconscientes, incapacitados o que de otra manera no puedan quitar la cubierta sin ayuda, indica la guía.

Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, advirtió en la sesión informativa del jueves que las personas no deberían tener una falsa sensación de seguridad al usar máscaras. Enfatizó que no son un sustituto del distanciamiento social y del lavado frecuente de manos. Insistió con que la gente necesita continuar manteniéndose al menos a dos metros de distancia de otras personas.

Por separado, los funcionarios estadounidenses están evaluando un plan para distribuir máscaras faciales de tela reutilizables, no máscaras médicas, a los hogares estadounidenses, comenzando por los lugares más afectados por covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, según un funcionario federal involucrado en la respuesta y documentos compartidos con The Post.

A principios de esta semana, el director de los CDC, Robert Redfield, confirmó en una entrevista con la cadena NPR que la agencia estaba revisando sus directrices debido a los nuevos datos que muestran la transmisión de personas infectadas pero que no muestran síntomas. Dijo que la guía sobre el uso de máscaras estaba "siendo revisada críticamente, para ver si hay un valor adicional potencial para las personas que están infectadas o las personas que pueden estar infectadas asintomáticamente".

El uso de máscaras de tela en público sería una herramienta de mitigación comunitaria adicional, según los memorandos. Un memorando redactado el jueves señaló que las personas "generan aerosoles respiratorios al hablar, toser y estornudar" que pueden ser inhaladas por personas cercanas.

Un informe de los CDC la semana pasada sobre infecciones asintomáticas entre residentes en un centro de enfermería en el área de Seattle encontró que de 23 residentes que dieron positivo para el nuevo coronavirus, 13 eran asintomáticos o pre-sintomáticos el día de la prueba.

Los expertos en enfermedades infecciosas dicen que la transmisión asintomática puede estar jugando un papel más importante en el brote de lo que se pensaba anteriormente, pero aún se desconoce qué tan grande es. Se están realizando estudios en los CDC y en otros lugares para comprender mejor dicha transmisión.