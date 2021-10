Harry Styles encarnará al hermano menor del súper villano Thanos.



Durante la premier de "Eternals", un periodista de Variety dio a conocer información inédita acerca de la aparición del artista en una de las escenas post créditos. Matt Donelly reveló en redes sociales que el actor interpretaría a Eros, el hermano de Thanos, que representa lo opuesto del gran villano de Marvel.

Harry Edward Styles es un cantante, compositor y actor. Inició su carrera como cantante en 2010 como integrante de la boy band One Direction. La banda publicó los álbumes Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015), los cuales alcanzaron la primera posición en las listas de los más vendidos en numerosos países, entre estos los Estados Unidos y el Reino Unido, además de obtener altas ventas.



Styles inició su carrera como solista con la publicación de su álbum homónimo en 2017. El disco tuvo muy buena repercusión en la crítica y debutó en la cima de las listas de los principales mercados del mundo.



Como actor participó en la película "Dunkerque" (2017), en el papel de Alex, soldado del ejército británico. El film fue dirigido por Christopher Nolan y es considerada por algunos medios como la mejor cinta del realizador y mejor película de 2017. Obtuvo 3 premios Oscar, en sonido y montaje.



Sobre Eros

Es hermano de Thanos e hijo de dos ‘eternos’ A’Lars y Sui-San. Se destaca por ser un superhéroe libre a quien le gusta disfrutar de los placeres máximos de la vida.

Este personaje también es conocido como Starfox, y en los cómics de Marvel forma parte de Los Vengadores. Como parte de la narrativa de canon se menciona que comparte una porción del cerebro de Thanos, por tanto si muriera, podría usar la contraparte.

Entre las habilidades que ostenta Eros se encuentra la capacidad de causar euforia y sensaciones de paz. Asimismo, sus poderes se enfocan en la fuerza sobrehumana, la regeneración y la posibilidad de formar un campo de fuerza personal, lo cual le permite transportarse en ambiente ‘hostiles’ para el ser humano común, como el espacio exterior y el agua.