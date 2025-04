El cardenal italiano Angelo Becciu decidió no participar del cónclave para elegir al nuevo Papa y de esa manera puso fin a una serie de controversias que marcaban su presencia.

El representante había sido obligado por el papa Francisco, en 2020, a renunciar a su trabajo como jefe de la oficina de santos del Vaticano y a sus derechos como cardenal debido a acusaciones de mala conducta financiera.

Becciu apareció en escena nuevamente tras la muerte de Bergoglio y la posibilidad de sentar presencia dentro del grupo que elegiría a próximo conductor de la Iglesia Católica, ya que había indicado que tenía derecho a participar del encuentro que tendrá lugar en la Capilla Sixtina.

Ahora, a través de sus abogados un escrito que expresó: “Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el cónclave mientras sigo convencido de mi inocencia".

El religioso italiano fue un influyente jefe de gabinete del Vaticano y principal contendiente dentro de los papales pero la decisión de Francisco lo retiró de los espacios de poder.