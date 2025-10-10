La crisis peruana, multiplicada en los últimos meses de gestión, tuvo un nuevo capítulo con la destitución de Dina Boluarte.

Con 122 votos sobre los 130 integrantes del Congreso de la Nación, se la removió del cargo al referir su "permanente incapacidad moral" en un contexto de inseguridad civil creciente y el desarrollo continuo del crimen organizado.

A sabiendas del contexto, la ahora exmandataria no se presentó a ejercer la defensa que tenía permitida.

El Poder Legislativo votó también "la aplicación del régimen de sucesión establecido" de manera constitucional, con el contexto de que en la actualidad, el país no contaba con vicepresidentes.

Por eso, asume la presidencia el titular del Congreso, José Jerí.

En principio, lo hará hasta el año próximo, ya que las elecciones ya fueron convocadas para el 12 de abril de 2026.

La errática continuidad democrática del Perú había surgido, en el último lapso, con la salida, acusación y detención de Pedro Castillo en 2022, después de haber asumido un año antes.

Tras pocos meses de gestión tras haber sido elegido, a principios de diciembre de 2022, en un mensaje en cadena nacional, Castillo ordenó la disolución del Congreso, anunció que gobernaría vía decretos e intervenía el sistema de Justicia.

Acusado de “rebelión”, no permaneció mucho más en el cargo y permanece en prisión desde aquel momento.

Ante las protestas de aquel momento, se registraron 50 muertes por la represión policial a las protestas.

Boluarte asumió tras aquel incidente, sin lograr paralizar el debilitado sistema político.

Ya sin la banda presidencial y rodeada de sus últimos ministros, brindó un mensaje que fue interrumpido por todas las señales de televisión, debido a que intentó hacer una defensa a sus polémicos años de mandato.

Allí reconoció el proceso actual, adujo que asumió “en un país en crisis social, política y económica” y que se abocó "a la unidad” en los años de su gestión.