El ex presidente de Uruguay, José Mujica, informó este lunes en conferencia de prensa que tiene un tumor en el esófago. Esta enfermedad le fue detectada durante un chequeo médico realizado el viernes pasado.

“Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, informó.

El ex mandatario, de 88 años, fue claro: “En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre”.

De todas maneras, aclaró que mientras pueda seguirá militando en las filas del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio: "Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir”.