El Fondo Monetario Internacional expresó que el gobierno de Javier Milei deberá hacer "esfuerzos adicionales" para avanzar sobre la reforma laboral e impositiva, a la vez que le pidió que acumule reservas para reingresar al mercado de capitales.

Nigel Chalk, quien será el futuro director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, afirmó: "Lo que buscamos es un conjunto consistente de políticas macroeconómicas que incluyan medidas para reducir la inflación y acumular reservas, pero también políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en Argentina".

Tras la declaración del funcionario, el organismo publicó un nuevo informe sobre las perspectivas económicas para el Hemisferio Occidental, donde volvió a relevar un menor crecimiento para Argentina, en torno al 4,5%, y una inflación del 18% para fines de 2026.

“En Argentina, las estrictas políticas fiscales y monetarias en el marco del nuevo programa del Servicio Ampliado del FMI (SAF) han respaldado la transición a un régimen cambiario más flexible y la flexibilización de la mayoría de las restricciones cambiarias”, indicó el Fondo en el documento.

En cuanto al análisis de los últimos meses, el FMI indicó que la actividad se "ha suavizado", lo que se reflejó en "los shocks e incertidumbres relacionados con las elecciones".

En este sentido, el staff del Fondo puso la vista en el escenario postelectoral que deberá afrontar el gobierno de Javier Milei.

“Se considera que los esfuerzos adicionales para reformar los mercados laborales y la política tributaria son vitales para abordar la informalidad y aumentar la productividad”, indicó el FMI.

En paralelo a las reformas, el organismo internacional planteó la necesidad de "esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco monetario y de gestión de la liquidez y aumentar los colchones de reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital".