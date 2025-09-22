Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestó su respaldo al posible "salvataje" que le ofreció el gobierno de Estados Unidos al presidente Javier Milei frente a la crisis cambiaria que afronta la administración libertaria.

"Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", expresó Georgieva sobre el posteo del secretario del Tesoro estadounidense.

Durante la mañana de este lunes, el funcionario de la administración Trump publicó en su cuenta de X que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" en relación con un acuerdo para inyectar dólares en el Banco Central de la República Argentina.

Dentro del portafolio de opciones, Bessent enumeró: líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública.

Ver: El Tesoro de EE. UU. confirmó el apoyo a Argentina y Javier Milei viaja a Nueva York



La semana pasada la autoridad que dirige Santiago Bausili desembolsó cerca de 1.110 millones de dólares para defender el precio de la divisa estadounidense en el techo de la banda acordada con el FMI cinco meses atrás, cuando se firmó un préstamo por 20.000 millones de dólares.

Este martes Milei se encontrará con Trump en una reunión bilateral en la ciudad de Nueva York en el marco de la cumbre de Naciones Unidas.