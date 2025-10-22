En un marco de tensión social, el presidente interino de Perú, José Jerí, declaró el estado de emergencia por 30 días en la ciudad de Lima y el vecino puerto del Callao.

La resolución suspende varios derechos constitucionales, entre los cuales están incluidas las protestas, las reuniones sociales, la movilización en moto y la posibilidad de las fuerzas de seguridad de ingresar a los domicilios sin orden judicial.

Además, las fuerzas militares fueron apostadas en las calles de la ciudad, con la intención de enfrentar el crimen

Cabe recordar que Perú atraviesa una crisis política y social que derivó en la destitución de Dina Boluarte días atrás mediante un juicio político.