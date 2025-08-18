La organización islamista Hamas señaló que aceptó la propuesta de tregua en el enclave, aunque no dio detalles sobre las condiciones, e Israel, por ahora, no se ha pronunciado sobre la cuestión.

Hamas y otros grupos palestinos anunciaron su aprobación de la propuesta elevada ayer por los mediadores egipcios y cataríes, expresó la organización islamista en un breve comunicado.

El mensaje llega después de que varios medios israelíes y árabes dijeran que la milicia islamista ha dado el visto bueno a firmar un acuerdo parcial, que incluye la liberación de algunos de los rehenes en la Franja y la retirada de los soldados israelíes del norte y el este del enclave.

El plan incluye congelar las actividades militares del grupo en la Franja de Gaza, tregua de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de los insurgentes y la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.

