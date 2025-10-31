El huracán Melissa comenzó a disiparse este viernes después de dejar al menos cincuenta muertos tras su paso por Jamaica, Cuba y Haití.

La empresa pronosticadora estadounidense AccuWeather estimó entre 48.000 y 52.000 millones de dólares en daños y pérdidas económicas en todo el Caribe occidental, según informó la Agencia Reuters.

El fenómeno de categoría 5 tuvo características históricas, debido que para encontrar un registro similar hay que remontarse a 1988.

La ministra de Información de Jamaica confirmó el viernes al menos 19 fallecimientos pero advirtió que hay indicios sobre mayores fallecimientos entre los escombros.

De acuerdo a los registro del país caribeño, unas 462.000 personas siguen sin electricidad mientras continúan las tareas para llevar alimentos a los afectados.

En Haití las tormentas causaron al menos 31 muertes y 21 desaparecidos. Entre los fallecidos de registraron 10 niños por el desborde de un río en Petit-Goave.

El tercer país afectado por Melissa fue Cuba, donde el huracán impactó bajo la categoría 3 sin provocar fallecidos en la isla. Los daños se registraron en viviendas, carreteras y cultivos.