El papa Francisco difundió esta jornada un mensaje de esperanza respecto a su tratamiento médico a los miles de fieles que siguen su evolución.

Se trata de la novena jornada de internación en el Hospital Gemelli de Roma debido a un cuadro de infección pulmonar que posteriormente derivó en una neumonía bilateral.

Desde el vaticano indicaron que Francisco pasó “una noche tranquila” en la que “ha descansado” luego de que este sábado se comunicara que su estado “sigue siendo crítico”.

“Continuo con confianza mi hospitalización en el policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios: ¡y el descanso también forma parte de la terapia!”, destacó el santo padre. “Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, añadió.

Además, el sumo pontífice agradeció a todos los fieles que siguen de cerca su estado de salud y acercan sus muestras de apoyo y afecto: “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños”, escribió. “¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.

Cabe remarcar que según indica el comunicado de Vatican News, el papa recibió transfusiones de sangre luego de que las pruebas revelaran que presentaba una afección asociada con la anemia.