Joe Biden asumió como Presidente de los Estados Unidos este 20 de enero, poniendo fin a una de las transiciones políticas más dramáticas en la historia del país.

El experimentado líder demócrata juró su cargo a las puertas de un Capitolio que, hace tan sólo dos semanas, fue asaltado violentamente por una turba de seguidores pro-Trump.

El nuevo presidente tiene un objetivo titánico ante sí: acabar con la triple crisis que atraviesa EEUU en los aspectos sanitarios, económicos y sociales.

Marcelo Taborda, periodista especializado en temas internacionales, habló con Canal 10 y la CRÓNICA del Mediodía y realizó un análisis del gobierno que se viene para los Estados Unidos.

Respecto del triunfo de Biden el 03 de Noviembre pasado en las elecciones estadounidenses Taborda señaló que sucedió “debido en gran parte a la reacción que tuvo el electorado con respecto a la presidencia de Donald Trump del 2017 a esta parte caracterizados por medidas de recortes de derechos civiles en muchos aspectos, maltrato a las minorías y extranjeros, desplantes en materia de política internacional, desdén por la política ambiental rechazando acuerdos bilaterales que había firmado Estados Unidos, algunos de los aspectos que precipitaron sin lugar a dudas parte de esa reacción de los votantes.”

Igualmente, “no podemos soslayar que en el caso de Trump, que hasta hace un año atrás transitaba tranquilamente por el camino hacia su reelección, le pasó la pandemia de coronavirus y todo lo que ello implicó para Estados Unidos, el país que hoy cuenta con más de 400 mil muertos y más de 24 millones de contagiados, es decir el que peor manejo desde el punto de vista político y las acciones del estado, a esta pandemia”, consideró Taborda y agregó que “asimismo, esa situación potenció a Joe Biden, un candidato que hasta ese momento era considerado desangelado, sin un carisma especial, o al menos no lo había demostrado ni en las primarias ni en la campaña, hasta que la pandemia hizo que muchos jóvenes, sobretodo los que participaban en las marchas que se generaron luego del crimen de George Floyd (muerto en Mayo 2020 en Mineápolis a manos de la policía), de las más grandes protestas de los últimos años y que evidenciaron las desigualdades y la persecución racial aún vigentes en Estados Unidos, fueron factores que confluyeron para el triunfo de Biden.

El analista también remarcó que “el mismo Donald Trumpo había anticipado que el voto por correo iba a ser decisivo y ya empezaba a desconocer los resultados a los que consideraría desde siempre fraudulentos, incluso desde tres o cuatro meses antes de producirse la elección.”

Si bien nunca aportó pruebas suficientes, mantuvo sus acusaciones incluso hasta el mismo 6 de Enero pasado cuando se produjo el inédito hecho ocurrido en la declaración de Biden como Presidente de Estados Unidos, cuando centenares de simpatizantes de Trump forzaron su entrada al Congreso en señal de protesta por el triunfo de Biden que el presidente Trump consideró fraudulento pese a no haber pruebas para sustentarlo. Trump habló a sus simpatizantes minutos antes del asalto al Capitolio y los animó a luchar por su victoria.

“El triunfo de Biden marca el regreso del primer presidente católico desde John Fitzgerald Kennedy”, destacó Taborda

Taborda recuerda que pese a tener menos del 70% de los sufragios del país, el líder republicano fue votado por 74 millones. “Eso quiere decir que caló en la sociedad norteamericana”, destacó.

A futuro, el panorama deja “muchas heridas y signos de interrogación” según el periodista. Lo que le espera a Biden es unificar la gran sociedad dividida.

Respecto de la política que Biden pueda adoptar en referencia a lationoamérica y particularmente a la Argentina, Marcelo Taborda puntualizó que “lationoamérica no ha figurado en los discursos de campaña ni aparece a priori como prioridad para el nuevo presidente, sin embargo es cierto que la relación que tenía Donald Trump era especial sólo con algunos mandatarios donde no estaba el de Argentina Alberto Fernández y sí tenía una buena relación aunque sólo fuera de “seguidismo” por parte del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, lo que hoy por hoy se le reclama y critica al brasileño por parte de partidarios y opositores en su país... y es ahí donde se abre una beta que podría aprovechar Argentina en pos de logar una política común que impacte en latinoamérica, pero diría que hoy por hoy, la política de Biden es sanar las heridas internas y la profunda división que hay.”

Finalmente Taborda destacó que no debemos dejar de lado el dato de que “a Trump lo votaron 74 millones de personas detrás de Biden que logró 81 millones de votos, siendo el candidato más votado en la historia de las elecciones estadounidenses, mientras que la mitad de esos 74 millones que votaron a trump, siguen sosteniendo que las elecciones que consagraron a Biden fueron fraudulentas y que quien asume habría llegado a su cargo de una manera ilícita, por lo que hay que zanjar primero estas divisiones, luego reestablecer los puentes con sus viejos aliados de occidente como la OTAN, volver a ser parte del discurso bilateral que hebía ensayado Obama sin dejar de lago los antecedentes de Biden: el apoyo a la guerra de Irak, si va a recondicir el acuerdo de 5 más 1 para el no desarrollo nuclear de Irán que es muy mal visto por Israel de buena relación con Trump, lo que no es menor por las relaciones de medio oriente con aliados y latinoamérica y porsupuesto el papel que le cabe en la disputa con China que tiene intereses en este continente.”