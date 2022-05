El papa Francisco dijo que quiere ir a Moscú para hablar con Vladimir Putin y pedirle que detenga la guerra con Ucrania.

"A Kiev por ahora no voy. Antes debo ir a Moscú, encontrar a Putin", dijo el pontífice en una entrevista publicada este martes por el Corriere della Sera al ser consultado sobre un posible viaje suyo a la capital ucraniana.

Además, el Sumo Pontífice reveló que envió un mensaje a Putin a 20 días de iniciada la invasión. "No hemos tenido hasta ahora respuestas y estamos insistiendo", remarcó y consideró que "Putin no puede y no quiere hacer este encuentro en este momento".

Al analizar las posibles causas del conflicto, Jorge Bergoglio planteó que "los ladridos de la OTAN en las puertas de Rusia" indujeron a Putin al conflicto, en referencia a la supuesta expansión de la Organización del Atlántico Norte, de perfil pro-estadounidense, hacia los países fronterizos con Rusia.

El de Putin, para el Papa, "es un enojo que no sé decir si fue provocado, pero quizás sí facilitado".