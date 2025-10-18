La visita del Papa León XVI a la Argentina podría ocurrir el próximo año, según confirmó el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, tras un encuentro que mantuvo con el Sumo Pontífice en el Vaticano.

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”, dijo Orsi en declaraciones a la prensa al comentar detalles de la reunión en la Santa Sede.

El mandatario uruguayo aseguró que la intención del Sumo Pontífice sería recorrer las ciudades de Montevideo y de Buenos Aires en 2026.

La visita de León XVI volvería a mostrar la imagen de un papa en suelo argentino, algo que no ocurre desde el papado de Juan Pablo II.

Francisco evitó volver a su patria, después de ser elegido para llevar las llaves de San Pedro, para no caer en las especulaciones políticas de los gobiernos de turno.

Robert Francis Prevost visitó Argentina en tres ocasiones en calidad de superior general de la Orden de San Agustín, antes de ser nombrado papa.

Hasta el momento, León XVI solo confirmó que a fines de noviembre realizará su primer viaje fuera de Italia. El destino será un periplo por Turquía y El Líbano con especial atención al conflicto en Medio Oriente.