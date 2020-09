El Congreso de Perú aprobó este viernes someter a un juicio de destitución por "incapacidad moral" al presidente Martín Vizcarra tras ser acusado de instigar a sus colaboradores a mentir en la contratación de un cantante.

Aunque sus adversarios lograron llevarlo al banquillo, no consiguieron los 104 votos necesarios -de un total de 130- para destituirlo este mismo viernes. "Ha sido aprobada la moción de vacancia del señor presidente de la República", dijo el jefe del Congreso, Manuel Merino, tras la votación.

La moción fue aprobada por 65 votos, 36 en contra y 24 abstenciones. Para destituir al presidente -quien carece de partido y de bancada- se requieren 87 votos. Luego que el próximo viernes Vizcarra comparezca en el Congreso para defenderse, el plenario debatirá y votará.

Vizcarra, quien asumió en 2018 tras la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski -de quien era vicepresidente- quedó el jueves contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato con un cantante, de acuerdo con la difusión de unos audios.

Por su parte, el Presidente adelantó que no va a renunciar. "No voy a renunciar, tengo un compromiso con el Perú y lo voy a cumplir hasta el último día de mi mandato. Les dije a los ministros que no se dejen distraer, es momento de trabajar con mayor esfuerzo”, insistió Vizcarra al visitar el laboratorio encargado de los ensayos de una potencial vacuna china contra el Covid-19.

"Pido al Congreso que analicen la situación con cautela, con responsabilidad, y tomen la decisión que crean conveniente", agregó.

En este contexto, el Primer Ministro Walter Martos señaló que “lo que está haciendo en estos momentos el Congreso es dar un golpe de Estado, porque está haciendo una interpretación arbitraria de la Constitución".