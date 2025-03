La titular del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó la incorporación de Federico Sturzenegger a su Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento.

El nombramiento del ministro desregulador llega luego de una turbulenta semana que incluyó anuncios y desmentidas entre el Gobierno y el Fondo por el desembolso de US$20.000 millones.

En tanto Abril llega con las expectativas de que fue el mes que el Gobierno nacional marcó como objetivo límite para recibir un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero mientras tanto, continúan las negociaciones para definir el monto del desembolso, las condiciones en que se darán y las demandas del organismo a la gestión argentina. En ese marco, todos los especialistas apuntan a reformas en la política monetaria.

Las “propuestas” del Fondo

"Esta semana tuve el honor de convocar a nuestro Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento. Agradezco las perspectivas de destacados líderes de opinión sobre cómo las políticas macroeconómicas y financieras pueden impulsar la innovación, el emprendimiento y la productividad", publicó en su cuenta de “X” Georgieva.

Sin perder tiempo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado citó el posteo: "Gracias @KGeorgieva por la invitación a participar en este consejo asesor con tan distinguidos colegas. Mucho para aprender, pero también un lugar excepcional para compartir e impulsar las ideas de la libertad que defiende nuestro presidente @JMilei".

Según la carta de presentación publicada por la titular del Fondo, este Consejo "que se reunirá aproximadamente una vez cada tres meses en debates estructurados" está integrado por nueve "destacados pensadores y profesionales del ámbito empresarial, financiero, académico y de la formulación de políticas" entre los que se encuentra -en el noveno y último lugar de la lista publicada por el FMI- Sturzenegger.

Además del funcionario desregulador de Milei, los miembros del Consejo son el profesor Ufuk Akcigit (Profesor Arnold C. Harberger de Economía, Universidad de Chicago), Reema Bandar Al-Saud (Embajadora del Reino de Arabia Saudita en Estados Unidos), Marc Benioff (presidente, director ejecutivo y cofundador de Salesforce), Ana Botín (Presidenta Ejecutiva del Banco Santander), Natarajan Chandrasekaran (Presidente de Tata Group), Margherita Della Valle (Consejera Delegada del Grupo Vodafone), Tony O. Elumelu (fundador y presidente de Heirs Holdings) y Robert Smith (fundador, presidente y director ejecutivo de Vista Equity Partners).

Opinión de Economista

Ricardo Delgado, economista y director de Analytica, analizó para Ámbito Financiero que "el punto de fondo es la cuestión cambiaria. Un acuerdo con el FMI, sobre todo si vos estás pidiendo dinero fresco, exige un cambio de la política cambiaria". Además, opinó que "el FMI no está proclive a darle más dinero a la Argentina si no muestra capacidad de generar los dólares para poder en algún momento empezar a pagar el crédito".

"Si no hay un cambio de incentivos a aumentar las exportaciones, léase un salto devaluatorio, del formato que sea y bajo las modalidades y régimen que sea, el FMI no va a ser muy generoso con la Argentina", sostuvo en diálogo con Noticias Argentinas y pidió observar que "prácticamente desaparecido el superávit de comercio, o sea, ya no hay exportaciones muy por encima de importaciones".

Sobre ello, apuntó que "la Argentina ya no genera los dólares comerciales que son necesarios y que obviamente va al Banco Central como reserva, ya no genera tantos dólares como serían necesarios justamente para atender a la demanda, entre otras tantas, de pagar importaciones". Para finalizar, entendió que se "genera una situación bastante compleja por el lado del sector externo del comercio de la Argentina".

Termina Marzo a la espera del acuerdo

La última semana de Marzo fue bastante agitada para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien intentó el jueves calmar los mercados anunciando un supuesto monto del futuro acuerdo con el FMI, algo que minutos después fue desmentido por la vocera del organismo Julie Kozack.

Página 12 publicó que horas después, el ministro desregulador subió en sus redes sociales una foto suya junto a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, en la mencionada reunión del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del FMI, mostrándose listo para reemplazar a Caputo y continuar las negociaciones.

Es de esperar que finalmente se concrete el tan mentado préstamo a la Argentina, observar la respuesta de los mercados, brindar una mejora a las reservas del Banco Central y quedar al aguardo de las medidas que tomará la comisión de asesores que enviará el organismo que nos presta el dinero.