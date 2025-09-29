El puente que toca el cielo: nuevo récord mundial

China inaugura el puente más alto del planeta en Guizhou

Este domingo 28 de septiembre, China estableció un nuevo hito de la ingeniería civil con la apertura oficial al tráfico del Puente del Gran Cañón de Huajiang, en la provincia de Guizhou, al suroeste del país. Tras tres años de construcción, esta impresionante megaestructura se alza a 625 metros (2.051 pies) desde la plataforma hasta el fondo del cañón, consolidándose como el puente más alto del mundo.

El Puente de Huajiang supera el récord mundial anterior, ostentado por el Puente Duge (también conocido como Puente de Beipanjiang), que cruza el mismo río Beipan a unos 100 o 200 kilómetros aguas arriba, y que mantenía una altura de 565 metros. La altura del nuevo puente sobre el fondo del cañón es comparable a casi nueve veces la altura del puente Golden Gate de San Francisco.

Una hazaña técnica de dimensiones colosales

El puente de Huajiang no solo destaca por su altura récord, sino también por sus características estructurales. Es un puente colgante de estructura de acero que abarca una longitud total de 2.890 metros. Además, cuenta con un tramo principal de 1.420 metros, lo que lo convierte en el puente colgante de celosía de acero más largo construido en un terreno montañoso.

La construcción de esta obra monumental incorporó tecnología de vanguardia, logrando 21 patentes autorizadas, muchas de las cuales han sido adoptadas como estándares de construcción a nivel nacional en China. Entre las innovaciones empleadas se encuentran:

Navegación satelital para asegurar una precisión milimétrica en la colocación de las estructuras.

El uso de drones para tareas de supervisión y logística en áreas de difícil acceso.

Sistemas de monitoreo inteligente en tiempo real.

Materiales de ultralta resistencia para soportar las condiciones extremas del entorno.

Transformación y revitalización regional

La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang representa un cambio radical en la conectividad de la región. Una de las consecuencias más significativas es la reducción dramática del tiempo de viaje entre ambos lados del cañón, que pasa de más de dos horas a apenas dos minutos.

Este impacto en el transporte es crucial, ya que el puente se encuentra en la provincia de Guizhou, identificada como una de las provincias más pobres de China y caracterizada por ser una región muy rural. Entre las razones primordiales para su construcción están la revitalización de esta región y la promoción del turismo. La mejora en la conectividad está diseñada para impulsar el comercio, el turismo regional, el desarrollo económico de las comunidades locales y la integración de aldeas que antes estaban aisladas.

Guizhou: capital mundial de los puentes

El nuevo récord se establece en una región ya conocida como el "museo de puentes del mundo". La provincia de Guizhou, apodada la "grieta de la Tierra" debido a su geografía desafiante de profundos valles y terrenos kársticos, alberga una concentración sin precedentes de estructuras elevadas. La provincia posee:

Casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo.

Más de 30.000 puentes construidos en total.

Una longitud combinada de puentes que supera los 5.400 kilómetros.

El puente de Huajiang simboliza la capacidad de China para transformar barreras geográficas aparentemente insuperables en corredores vitales de desarrollo y transporte.

Turismo de altura y matrimonios récord

Además de su función como corredor de transporte, el puente está planificado para convertirse en una importante atracción turística. Actualmente se están desarrollando varias instalaciones para visitantes, que incluyen:

Un elevador de cristal que llevará a los visitantes a una plataforma de observación en la que habrá un bar y un café para observar las estrellas.

Pasarelas de cristal suspendidas.

La posibilidad de establecer el salto de bungee más alto del mundo.

Como nota curiosa, el mismo día de la inauguración también se abrió oficialmente una estación de servicio de registro matrimonial en el área de servicio de Yundu, cerca del puente. Muchas parejas acudieron al lugar para registrar su matrimonio, embarcándose en su nuevo viaje personal junto con la inauguración de la megaestructura.