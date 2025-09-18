En julio de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso a Peter Lamelas como embajador en la Argentina. Este jueves, el Senado del país del norte aprobó la designación.

Al momento de presentar su nominación, Lamelas, médico, oriundo de Cuba, y gran amigo del presidente republicano, había expresado: "Me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos".

También había dicho explícitamente que iba a intentar dialogar con los gobernadores de las provincias para analizar la administración de los recursos, con el objetivo de impedir o disminuir las inversiones chinas.

La cuenta oficial de la embajada argentina en EEUU celebró la designación en sus redes sociales. "El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires", publicó.